Мужчину убили в ходе конфликта на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в районе Перово на востоке Москвы.

Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по столице, инцидент произошел вечером 27 февраля вблизи жилого дома на улице Утренняя.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему колото-резаные ранения в область груди.

От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. Позже мужчину 1981 года рождения задержали.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Обвинение в халатности ранее предъявили двум сотрудникам полиции в Кемерове, которые во время дежурства проигнорировали вызов на место, где позже убили девушку.