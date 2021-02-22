Полицейские в Кемерове проигнорировали вызов на место убийства

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Обвинение в халатности предъявили двум сотрудникам полиции в Кемерове, которые во время дежурства в январе 2020 проигнорировали вызов на место, где позже убили девушку.

Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону, правоохранители получили многочисленные сигналы от жильцов многоэтажного дома о криках женщины.

Однако дежурные не отправили группу реагирования. В итоге действия злоумышленника не были пресечены, а в указанной квартире была убита 23-летняя жительница.

По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 41-летний начальник смены и 40-летний старший оперативный дежурный части.

Свою вину оба полицейских не признали, со следствием не сотрудничали. Собранные доказательства оценит суд. Продолжают ли обвиняемые работать в полиции, не уточняется.

СК ранее потребовал арестовать старшего следователя столичного управления МВД Александра Артемьева по подозрению в получении особо крупной взятки.