Полицейские в Кемерове проигнорировали вызов на место убийства

05:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обвинение в халатности предъявили двум сотрудникам полиции в Кемерове, которые во время дежурства в январе 2020 проигнорировали вызов на место, где позже убили девушку.
Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону, правоохранители получили многочисленные сигналы от жильцов многоэтажного дома о криках женщины.
Однако дежурные не отправили группу реагирования. В итоге действия злоумышленника не были пресечены, а в указанной квартире была убита 23-летняя жительница.
По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 41-летний начальник смены и 40-летний старший оперативный дежурный части.
Свою вину оба полицейских не признали, со следствием не сотрудничали. Собранные доказательства оценит суд. Продолжают ли обвиняемые работать в полиции, не уточняется.
СК ранее потребовал арестовать старшего следователя столичного управления МВД Александра Артемьева по подозрению в получении особо крупной взятки.
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