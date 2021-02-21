Четверых человек задержали после гибели рабочих на фабрике в Норильске

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Четырех человек задержали в Норильске в рамках расследования дела о гибели трех рабочих предприятия.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия, они являются сотрудниками Норильской обогатительной фабрики и подрядной организации.

По делу проходят 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер, 46-летний начальник дробильного цеха и 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста.

По версии следствия, при обследовании стройконструкций здания склада в июле 2018 года обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению.

Было принято решение провести ремонтные работы. Однако их не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых.

Обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики (принадлежит структуре "Норникеля" – ООО "Медвежий ручей") произошло 20 февраля. В результате происшествия погибли три человека, еще восемь пострадали.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что "авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия".