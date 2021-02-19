В Нижнем Новгороде при обрушении торговой палатки погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде обрушилась деревянная конструкция торговой палатки, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, деревянные брусья обрушились в результате столкновения грузового автомобиля с конструкциями палатки.
"К сожалению, в результате происшествия погибла женщина. Ее личность устанавливается", – отметили в пресс-службе.
В ликвидации последствий участвовали 11 сотрудников ведомства и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что на Боровском шоссе перевернулся грузовик. О пострадавших и причинах происшествия информация не уточняется.