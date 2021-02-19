Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель сбил пешехода в 3-м Нижнелихоборском проезде. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"В 3-м Нижнелихоборском проезде у дома 3 произошел наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в единственной полосе движения в направлении центра. Движение затруднено", – говорится в сообщении.

В Дептрансе сообщили, что пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент сотрудники выясняют причины ДТП.

Ранее два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля в Южном Бутове. Инцидент произошел на Изюмской улице, в районе дома 52. По предварительным данным, водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.