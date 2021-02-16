Водитель специально сбил женщину после конфликта в Новосибирске

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Фото: vk.com/act54
Следователи начали проверку после того, как водитель Toyota Corolla сбил женщину, сделавшую ему замечание о парковке в неположенном месте. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, говорится на сайте СК РФ по Новосибирской области.
Согласно информации отдела пропаганды управления ГИБДД Новосибирска, 15 февраля водитель автомобиля иномарки во дворе дома по улице Чистякова сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения. Она была доставлена в больницу с переломом ноги.
В одном из популярных пабликов "ВКонтакте" разместили видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской шла мимо припаркованного на тротуаре авто. Затем женщина открыла дверь и что-то сказала водителю. В комментарии к ролику говорилось, что незадолго до наезда женщина сделала автомобилисту замечание.
Видео: https://vk.com/act54Ранее водитель такси сбил пешехода на юге Москвы. Инцидент произошел на нерегулируемом переходе на улице Чертановская в районе дома 11, корпус 1.
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