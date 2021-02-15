Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На Можайском шоссе в районе дома 9 грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Заняты 1 и 2 полосы в сторону области. Движение затруднено на 3 километра", – говорится в сообщении.

Ранее авария произошла на Тверской улице у дома 9. В Дептрансе заявили, что виновником аварии мог стать водитель автомобиля Genesis, который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

