Два человека пострадали в аварии на Тверской улице

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Два человека пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Тверской улице. Об этом говорится на официальной странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.

Авария произошла на Тверской улице у дома 9. По данным инспекции, ДТП случилось по вине водителя Hyundai, который выехал на встречную полосу.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

Накануне более 30 автомобилей столкнулись под Симферополем. В результате аварии никто не пострадал.

