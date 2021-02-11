Пьяный водитель протаранил несколько машин при въезде во двор в ЮВАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке столицы пьяный водитель врезался в несколько машин, когда въезжал во двор. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"На Саратовской улице, 31, водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил несколько автомобилей при въезде во двор", – говорится в сообщении ведомства. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

На место прибыли городские службы.

Ранее ДТП произошло на пересечении улиц Краснодонской и Ставропольской.

