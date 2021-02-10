Двух мужчин госпитализировали после ДТП на улице Советской Армии

Фото: телеграм-канал "Депранс. Оперативно"

Двое мужчин 33 и 44 лет пострадали в ДТП на улице Советской Армии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Уточняется, что один из пострадавших госпитализирован с закрытой травмой живота, а второго доставили в больницу с переломом шейки бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота. Продолжается оформление ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель совершил наезд на пешеходов на тротуаре в районе дома 7 на улице Советской Армии.