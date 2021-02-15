Пять машин столкнулись на Тверской улице

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
На Тверской улице, в районе дома 9 в сторону центра произошло ДТП. Там столкнулись пять автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают городские службы. Движение в сторону центра затруднено", – говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили планировать маршруты объезда.
По данным СМИ, в ДТП пострадал один человек, перекрыты две полосы движения из пяти.
Ранее автомобиль вылетел
с эстакады и упал на железнодорожные пути на Ленинградском направлении МЖД.