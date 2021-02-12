Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель такси сбил пешехода на Мичуринском проспекте. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода", – сообщили в Дептрансе.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Водителей предупредили, что в районе ДТП образовался затор длиной один километр.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Братеевской улице. Авария произошла у дома 29А. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

