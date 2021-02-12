Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Пять автомобилей столкнулись на Братеевской улице. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Авария произошла у дома 29А. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

"Будьте внимательны и аккуратны за рулем – на улице очень скользко и снежно", – попросили в Дептрансе.

Накануне авария произошла на пересечении улиц Краснодонской и Ставропольской. Из-за происшествия были перекрыты левые полосы в двух направлениях.

В этот же день на улице Академика Анохина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил человека. Инцидент произошел около дома 6, корпуса 6.

