На улице Академика Анохина автомобиль сбил пешехода

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На улице Академика Анохина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил человека. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, инцидент произошел около дома 6, корпуса 6.

"Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта осуществляется без затруднений.

Ранее сообщалось, что водитель сбил пешехода в Зеленограде на Сосновой аллее напротив дома 9 в направлении Московского проспекта. Уточнялось, что инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

