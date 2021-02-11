В Зеленограде водитель сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Зеленограде на Сосновой аллее напротив дома 9 в направлении Московского проспекта водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Предварительный диагноз пострадавшего – "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лба", – говорится в сообщении.

Как уточняется, движение транспорта в месте аварии запустили по встречному направлению.

Ранее сообщалось, что водитель совершил наезд на пешеходов на тротуаре в районе дома 7 на улице Советской Армии. Один из пострадавших госпитализирован с закрытой травмой живота, а второго доставили в больницу с переломом шейки бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота.