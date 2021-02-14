Более 30 автомобилей столкнулись под Симферополем

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В аварию под Симферополем попали 32 автомобиля, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в МВД по республике Крым, ДТП произошло на автодороге граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта.

В ведомстве отметили, что в результате аварий никто не пострадал. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим.

МЧС по региону выпустило штормовое предупреждение о погодных условиях. Центр полуострова накрыл сильный снегопад.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате ДТП с участием порядка ста машин в США.