Дептранс призвал водителей Москвы отложить поездки на машинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московским водителям рекомендовали отложить поездки на машинах, чтобы коммунальщики смогли быстрее убрать город от снега. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение в городе все еще сложное. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем", – заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Как уточнили в ведомстве, коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Автомобилистов предупредили, что временно перекрывают движение по МКАД для прохода уборочной техники.

Ранее говорилось, что власти столицы планируют очистить город от снега за 5 суток. На всем протяжении МКАД также планируют установить свыше 40 точек обогрева и питания для автомобилистов.