Москву накрыл самый продолжительный с 2018 года снегопад

Москву накрыл снежный шторм

Сильный снегопад, который затихнет только через двое суток, накрыл Москву. По оценкам синоптиков, к субботе сугробы вырастут по пояс – до 67 сантиметров.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. При такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее, а в некоторые моменты ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки, заявляют метеорологи.



Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При этом научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что пришедший в столичный регион снегопад будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. По его словам, последствия мощного снегопада в Москве будут устранять неделю.

Похожий снежный апокалипсис был в Москве три года назад, в начале февраля 2018 года, который тогда окрестили "снегопадом века".

Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально внимательными и осторожными во время мощного снегопада.

В пятницу, 12 февраля, в столичном регионе, помимо снегопада, прогнозируется сильный ветер. Его порывы могут достигнуть местами 12 метров в секунду. Температура воздуха в Москве днем – -11... -13 градусов, по области – -10... -15 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

За ночь в столице уже выпало 3 миллиметра осадков. По данным синоптиков, больше всего замело юг столицы. В Юго-Западном административном округе прирост снега составил почти 5 сантиметров.

На работу – на метро

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Автомобилистам в ближайшие дни лучше оставить "железных коней" дома и передвигаться по городу на общественном транспорте, поскольку на дорогах ожидаются серьезные затруднения: гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, как следствие, заторы и более длительные поездки по своим привычным маршрутам.

Если отказаться от автомобиля не получается, водителей призвали планировать свои поездки на внепиковые часы, быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, чтобы избежать ДТП, а также не препятствовать работе дорожных и коммунальных служб.

Пешеходам следует быть внимательнее на улице, при переходе через автотрассы и рядом с ними, использовать светоотражающие элементы и не укрываться от непогоды под деревьями. А пожилым людям следует иметь при себе трекинговые палки.

Транспортная готовность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наземный транспорт Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях: в городе дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием объектов транспортной инфраструктуры.



пресс-служба Мосгортранса Все автобусы, трамваи и электробусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Московская железная дорога также перешла на работу в усиленном режиме, а по мере ухудшения погоды будут привлекаться дополнительные силы.

Аэропорты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Шереметьево, Домодедово и Внуково готовы к работе в непогоду: сформированы необходимые ресурсы для бесперебойной работы, запас противогололедных реагентов рассчитан на 10 дней непрерывного снегопада, привлечена спецтехника.

Пассажиров просят рассчитывать свое время в пути и заблаговременно прибывать в аэропорт, отказаться от автомобилей и пользоваться аэроэкспрессами до авиагаваней.

Коммунальное усиление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.





Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Уборка снега будет проводиться круглосуточно. В работах задействуют порядка 60 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков и 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

На круглосуточное дежурство также выведены 1,5 тысячи аварийных бригад и подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

На уборку последствий непогоды, как заявил Бирюков, уйдет не меньше 8 дней.



Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение 5 дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров – в течение суток. По сути, 8 суток понадобится на то, чтобы очистить город.

Куда жаловаться на неубранный снег

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщить о плохой уборке снега во дворах можно с помощью портала "Наш город" в теме "Мой двор". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать из каталога нужную проблемную тему, указать примерный адрес, описать проблему и прикрепить фото.

Обращение регистрируют в течение 24 часов. После того как оно будет принято, специалисты проведут проверку и направят ответ в течение восьми рабочих дней. Результаты работы публикуются на портале.

По поводу уборки двора и крыши дома также можно обратиться в свою управляющую компанию (УК). Найти ее контакты можно на портале "Дома Москвы", на квитанциях за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах.

Также жалобы принимает Мосжилинспекция, которая контролирует деятельность УК. Адрес отделения можно найти здесь или обратиться через электронную приемную. Срок рассмотрения – не более 30 дней.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.