Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится "снежный апокалипсис"

На Москву надвигается "снежный апокалипсис", предупреждают синоптики. Обильные осадки ожидаются в столице 12 и 13 февраля. Рассказываем, как город готовится к встрече со стихией, а также какие правила нужно соблюдать в таких непростых погодных условиях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Это не учебная тревога, а боевая"

В ближайшую пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, снег в Москве будет идти 36 часов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Скорость ветра при этом составит до 20 метров в секунду.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая.

Тишковец предупредил, что в таких погодных условиях видимость понизится до 500 метров и менее. Вплоть до того, что ничего не будет видно даже на расстоянии вытянутой руки.

"Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", – подчеркнул синоптик.

Температура воздуха на время "снежного апокалипсиса" установится в районе -9... -14 градусов. Но из-за сильного ветра будет ощущаться как -20... -25 градусов, отметил Тишковец. В четверг, 11 февраля, в Москве ожидается затишье перед бурей. Обильных осадков в этот день не будет, температура воздуха установится на отметке в -11... -13 градусов, рассказал синоптик.

Предупреждение о непогоде выпустил столичный главк МЧС России. В ведомстве напомнили, что в этой ситуации следует обходить рекламные щиты и парковать машины вдали от деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В свою очередь, столичный департамент транспорта попросил москвичей по возможности временно отказаться от поездок на личных автомобилях. На время снегопада горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.





из сообщения столичного Дептранса За это время выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждет гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию.

В непогоду на дорогах города будут работать 20 экипажей дорожного патруля, которые придут на помощь в экстренных ситуациях. Службы эксплуатации в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожных знаков и работой светофоров, добавили в Дептрансе.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, столичные коммунальщики готовы к устранению последствий снегопада. На улицы города выйдет примерно 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, а также около 60 тысяч работников.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Мы подготовили все снегосплавные пункты, подготовлены временные места, если необходимость будет утилизации снега, потом увозим на снегосплавные пункты. Подготовлены на сегодняшний день все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега, роторная техника.

Бирюков отметил, что на уборку последствий предстоящего снегопада коммунальным службам понадобится восемь суток.

"Пока будет идти снег, специалисты первостепенно будут заниматься улично-дорожной сетью, подходами к станциям метро, МЦК и МЦД, подходами к медицинским учреждениям, остановками общественного транспорта", – заявил Бирюков.

К началу снегопадов для занятых на очистке города от снега рабочих организуют полевые кухни и пункты обогрева с биотуалетами.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правила безопасности

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал Москве 24, как необходимо вести себя пешеходам во время сильного снегопада, чтобы не попасть в беду. По его словам, в такую погоду нужно хорошо одеваться и не забывать про капюшон и шарф.

"В первую очередь тепло уходит через голову и шею. При всем этом нужно быть осторожным, потому что в капюшоне периферийное зрение ухудшается, человек может не заметить надвигающуюся опасность в виде автомобиля или падающей ветки дерева. Лучше в такую погоду не надевать наушники, чтобы слышать сигналы водителей при потенциальной угрозе", – отметил эксперт.

Кроме того, одежда должна быть ярких цветов и со светоотражающими элементами, особенно это актуально для детей.

"Во время движения нужно смотреть по сторонам, в том числе вверх и вниз. Большой объем снега, который накапливается на крышах зданий, может просто упасть и придавить человека, серьезно его повредив", – добавил Халилов.





Эдуард Халилов эксперт по безопасности и выживанию Надо помнить, что на дорогах может быть гололед, соответственно, тормозной путь автомобилей увеличится, а сами люди могут поскальзываться и падать. Чтобы вовремя подстраховать себя, руки нужно вытащить из карманов, а чтобы они не замерзли, нужно надевать теплые перчатки. Подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с поверхностью.

Эксперт напомнил, что в непогоду необходимо закладывать больше времени на дорогу на работу и обратно, так как вполне возможны нештатные ситуации. Кроме того, Халилов посоветовал быть особенно осторожными пожилым людям, которые менее всего подготовлены к таким условиям.

"Пожилым людям нужно одеваться очень тепло. Это связано не только с тем, что они быстрее замерзают из-за плохого теплообмена. Но и в случае какой-то беды – инфаркта, инсульта или сильного падения – теплая одежда даст человеку дополнительное время, чтобы не замерзнуть до того, как окружающие или скорая поможет", – пояснил он.

Собеседник Москвы 24 добавил, что людям в возрасте лучше иметь при себе трекинговые палки, у которых есть наконечники, хорошо цепляющиеся за лед и помогающие держать баланс.

Автоэксперт Андрей Ломанов также объяснил, как водителям в такую погоду не попасть в ДТП. По его словам, прежде всего следует проверить запас незамерзающей жидкости, которая должна соответствовать температуре на улице.

"Большее внимание нужно уделять обзорности, потому что щетки дворников сильно обмерзают в такую погоду. Большая часть незамерзайки, которая продается в фирменных магазинах или на развалах, часто замерзает при менее низких температурах, чем указано на упаковке. Лучше купить хорошую жидкость с запасом стойкости", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Андрей Ломанов автоэксперт В современных автомобилях не так нужно проверять тормоза, потому что у нас не экстремально низкие температуры. Тормозные диски достаточно горячие во время движения, поэтому никакого льда не образуется, а если и образуется, то он быстро сходит.

Кроме того, эксперт посоветовал автомобилистам избегать резких маневров, держать большую дистанцию между машинами или отложить поездку, если нет острой необходимости.



Никита Камзин, Анатолий Федотов