Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится "снежный апокалипсис"

На Москву надвигается "снежный апокалипсис", предупреждают синоптики. Обильные осадки ожидаются в столице 12 и 13 февраля. Рассказываем, как город готовится к встрече со стихией, а также какие правила нужно соблюдать в таких непростых погодных условиях.
"Это не учебная тревога, а боевая"
В ближайшую пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, снег в Москве будет идти 36 часов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Скорость ветра при этом составит до 20 метров в секунду.
Тишковец предупредил, что в таких погодных условиях видимость понизится до 500 метров и менее. Вплоть до того, что ничего не будет видно даже на расстоянии вытянутой руки.
"Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", – подчеркнул синоптик.
Температура воздуха на время "снежного апокалипсиса" установится в районе -9... -14 градусов. Но из-за сильного ветра будет ощущаться как -20... -25 градусов, отметил Тишковец. В четверг, 11 февраля, в Москве ожидается затишье перед бурей. Обильных осадков в этот день не будет, температура воздуха установится на отметке в -11... -13 градусов, рассказал синоптик.
Предупреждение о непогоде выпустил столичный главк МЧС России. В ведомстве напомнили, что в этой ситуации следует обходить рекламные щиты и парковать машины вдали от деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В свою очередь, столичный департамент транспорта попросил москвичей по возможности временно отказаться от поездок на личных автомобилях. На время снегопада горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.
В непогоду на дорогах города будут работать 20 экипажей дорожного патруля, которые придут на помощь в экстренных ситуациях. Службы эксплуатации в круглосуточном режиме следят за состоянием дорожных знаков и работой светофоров, добавили в Дептрансе.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, столичные коммунальщики готовы к устранению последствий снегопада. На улицы города выйдет примерно 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, а также около 60 тысяч работников.
Бирюков отметил, что на уборку последствий предстоящего снегопада коммунальным службам понадобится восемь суток.
"Пока будет идти снег, специалисты первостепенно будут заниматься улично-дорожной сетью, подходами к станциям метро, МЦК и МЦД, подходами к медицинским учреждениям, остановками общественного транспорта", – заявил Бирюков.
К началу снегопадов для занятых на очистке города от снега рабочих организуют полевые кухни и пункты обогрева с биотуалетами.
Правила безопасности
Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал Москве 24, как необходимо вести себя пешеходам во время сильного снегопада, чтобы не попасть в беду. По его словам, в такую погоду нужно хорошо одеваться и не забывать про капюшон и шарф.
"В первую очередь тепло уходит через голову и шею. При всем этом нужно быть осторожным, потому что в капюшоне периферийное зрение ухудшается, человек может не заметить надвигающуюся опасность в виде автомобиля или падающей ветки дерева. Лучше в такую погоду не надевать наушники, чтобы слышать сигналы водителей при потенциальной угрозе", – отметил эксперт.
Кроме того, одежда должна быть ярких цветов и со светоотражающими элементами, особенно это актуально для детей.
"Во время движения нужно смотреть по сторонам, в том числе вверх и вниз. Большой объем снега, который накапливается на крышах зданий, может просто упасть и придавить человека, серьезно его повредив", – добавил Халилов.
Эксперт напомнил, что в непогоду необходимо закладывать больше времени на дорогу на работу и обратно, так как вполне возможны нештатные ситуации. Кроме того, Халилов посоветовал быть особенно осторожными пожилым людям, которые менее всего подготовлены к таким условиям.
"Пожилым людям нужно одеваться очень тепло. Это связано не только с тем, что они быстрее замерзают из-за плохого теплообмена. Но и в случае какой-то беды – инфаркта, инсульта или сильного падения – теплая одежда даст человеку дополнительное время, чтобы не замерзнуть до того, как окружающие или скорая поможет", – пояснил он.
Собеседник Москвы 24 добавил, что людям в возрасте лучше иметь при себе трекинговые палки, у которых есть наконечники, хорошо цепляющиеся за лед и помогающие держать баланс.
Автоэксперт Андрей Ломанов также объяснил, как водителям в такую погоду не попасть в ДТП. По его словам, прежде всего следует проверить запас незамерзающей жидкости, которая должна соответствовать температуре на улице.
"Большее внимание нужно уделять обзорности, потому что щетки дворников сильно обмерзают в такую погоду. Большая часть незамерзайки, которая продается в фирменных магазинах или на развалах, часто замерзает при менее низких температурах, чем указано на упаковке. Лучше купить хорошую жидкость с запасом стойкости", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Кроме того, эксперт посоветовал автомобилистам избегать резких маневров, держать большую дистанцию между машинами или отложить поездку, если нет острой необходимости.
Читайте также
Никита Камзин, Анатолий Федотов