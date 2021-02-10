В Дептрансе призвали москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за предстоящего снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня начнется снегопад, который продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждет гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию", – заявили в ведомстве.
Водителей попросили соблюдать дистанцию на дорогах, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефоны. В департаменте уточнили, что за ситуацией на магистралях Москвы следит ЦОДД.
"На дорогах для вас будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях", – подчеркнули в организации.
Ранее москвичей предупредили о снегопаде и гололедице до воскресенья. 12 февраля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
В Мосгортрансе сообщили о готовности городского транспорта к предстоящему снегопаду
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