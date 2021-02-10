Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице до воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за снегопада и гололедицы 12 февраля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения по гололедице будет действовать до 12:00 12 февраля, а по снегу – с 21:00 11 февраля до 21:00 12 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад начнется в четверг во второй половине дня. По его словам, за три дня в столице выпадет примерно 25–30 миллиметров осадков. Синоптик заявил, что в городе будет настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий снегопада. Вице-мэр добавил, что в ручной уборке снега планируют задействовать около 60 тысяч работников.