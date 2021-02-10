Коммунальные службы Москвы готовы к устранению последствий снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Коммунальные службы столицы готовы к устранению последствий снегопада, который ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С пятницы на субботу пойдет такой обильный снег, и с ним надо будет справиться, и мы к этому готовы. Мы ожидаем примерно 20 сантиметров в субботу и 15 сантиметров в воскресенье. Организовано круглосуточное дежурство", – отметил он.
Вице-мэр добавил, что в ручной уборке снега планируют задействовать около 60 тысяч работников.
"В городе достаточное количество снегоуборочной техники", – также подчеркнул Бирюков.
По его словам, снег регулярно очищается у подходов к станциям метро и остановкам наземного транспорта, а также у подъездов к медучреждениям.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в пятницу и субботу ожидается снежный апокалипсис. По его словам, снегопад будет продолжаться 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду.
Метеоролог добавил, что к субботе сугробы вырастут почти вдвое и достигнут 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100% месячной нормы осадков.
Из-за снегопада коммунальная техника механизированно подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой̆. В связи с непогодой пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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