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Москва 24

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Общество

00:20

Коммунальная техника начала противогололедную обработку из-за снегопада

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы будут работать в столице всю ночь в связи с сильным снегопадом, который продолжится до утра среды, 10 февраля.

Как сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Instagram, коммунальная техника приступила к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Там также призвали пешеходов быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что высота сугробов в столице может увеличиться до 35 сантиметров.

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