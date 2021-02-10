Коммунальная техника начала противогололедную обработку из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы будут работать в столице всю ночь в связи с сильным снегопадом, который продолжится до утра среды, 10 февраля.

Как сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Instagram, коммунальная техника приступила к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Там также призвали пешеходов быть внимательными и не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что высота сугробов в столице может увеличиться до 35 сантиметров.