Синоптики прогнозируют рекордный снегопад в конце недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сильный снегопад ожидается в Москве в конце этой недели. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона", – сообщили синоптики.
По их прогнозам, вторник может стать самым холодным днем с начала зимы: ночью температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Метеорологи подчеркнули, что к концу недели в столичный регион стремительно войдет южный циклон, который принесет снег и метель.
Специалисты подчеркнули, что за пятницу и субботу выпадет более половины месячной нормы осадков. При этом метеорологи не исключили, что будет побит суточный рекорд 1973 года, когда в столице выпало 7,3 миллиметра осадков.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале радиационного охлаждения. По его словам, связано оно будет с повышенным давлением и малооблачным небом.
В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.
В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности
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