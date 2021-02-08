Синоптики прогнозируют рекордный снегопад в конце недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный снегопад ожидается в Москве в конце этой недели. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона", – сообщили синоптики.

По их прогнозам, вторник может стать самым холодным днем с начала зимы: ночью температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Метеорологи подчеркнули, что к концу недели в столичный регион стремительно войдет южный циклон, который принесет снег и метель.

Специалисты подчеркнули, что за пятницу и субботу выпадет более половины месячной нормы осадков. При этом метеорологи не исключили, что будет побит суточный рекорд 1973 года, когда в столице выпало 7,3 миллиметра осадков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале радиационного охлаждения. По его словам, связано оно будет с повышенным давлением и малооблачным небом.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в Москве и области придется на 9 и 10 февраля.

