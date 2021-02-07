Жителей Центральной России предупредили о начале радиационного охлаждения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Жителей Центральной России ждет радиационное охлаждение. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".
По словам синоптика, в понедельник, 8 февраля, в центральной части РФ ожидается антициклональный характер погоды на фоне роста атмосферного давления. В этих условиях будет развиваться процесс радиационного охлаждения, не имеющий отношения к радиоактивности.
"Просто при малооблачной погоде начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха", – объяснил Вильфанд.
Специалист пообещал, что погода будет комфортной из-за низкой влажности и солнца.
"Настоящая пушкинская погода – мороз и солнце, день чудесный", – заключил он.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности с 7 по 9 февраля из-за сильных холодов. Кроме того, до утра 8 февраля вероятна гололедица.
В ночь с 8 на 9 февраля температура в Москве может упасть до -30 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.
В связи с этим температуру в городской системе отопления столицы подняли до максимального значения. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.
В Москву пришли морозы
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