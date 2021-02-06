Температуру в столичной системе отопления подняли до максимума – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температуру в городской системе отопления Москвы подняли до максимального значения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления", – подчеркнул представитель мэрии.
Бирюков добавил, что речь идет об отметке в 130 градусов. Процедура изменения температуры является поэтапной и проводится под обязательным контролем диспетчерских служб.
Заммэра Москвы добавил, что подача тепла регулируется либо за счет повышения или понижения температуры теплоносителя, либо на основе увеличения или сокращения его объема.
Предстоящие морозы в Москве и Московской области называют практически сибирскими – в ночь с 8 на 9 февраля температура может упасть до минус 27 и минус 30 градусов соответственно. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.
Гидрометцентр России уже объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с 7 по 9 февраля из-за сильных холодов. Кроме того, до утра 8 февраля вероятна гололедица.
В связи с похолоданием в Москве ежедневно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. По словам Петра Бирюкова, все городские службы переведены на усиленный режим работы.
Москвичей предупредили о похолодании
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