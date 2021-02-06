Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:31

Городские службы перевели на усиленный режим работы из-за морозов

город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что из-за сильных морозов в столичном регионе городские службы переведены на усиленный режим работы.

"Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов", – предостерег специалист.

По словам Бирюкова, в городе на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад. Они оснащены необходимой техникой и материалами.

Кроме того, в Москве подготовлены аварийные источники электроснабжения (около 2,5 тысячи), мобильные котельные и запасы резервного топлива. На дежурстве находятся ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал.

По прогнозам синоптиков, в период с 7 по 11 февраля в Москве и Московской области ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 – 12 градусов, также погода будет ветреная.

Москвичей предупредили о похолодании

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать