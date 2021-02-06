Городские службы перевели на усиленный режим работы из-за морозов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что из-за сильных морозов в столичном регионе городские службы переведены на усиленный режим работы.

"Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов", – предостерег специалист.

По словам Бирюкова, в городе на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад. Они оснащены необходимой техникой и материалами.

Кроме того, в Москве подготовлены аварийные источники электроснабжения (около 2,5 тысячи), мобильные котельные и запасы резервного топлива. На дежурстве находятся ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал.

По прогнозам синоптиков, в период с 7 по 11 февраля в Москве и Московской области ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 – 12 градусов, также погода будет ветреная.

