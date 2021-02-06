Более одного метра снега выпало в столице с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице с начала зимнего сезона выпало свыше 100 сантиметров снега – это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь – выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега – 114 сантиметров, в 2017 году – около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах – свыше 60 сантиметров", – говорится в материале.

Как уточняется, с начала зимнего сезона было зафиксировано 29 переходов температуры через ноль. В ноябре было отмечено 12 заморозков.

В материале говорится, что коммунальным службам сложнее бороться с последствием колебания температур, нежели со снегопадами и сугробами. В комплексе городского хозяйства есть собственное метеорологическое бюро, которое в круглосуточном режиме передает информацию о погоде. Это позволяет вовремя принять меры по уборке дорог и пешеходных зон, говорится в материале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о мощной волне холода. Он подчеркнул, что падение температуры начнется с пятницы.

В субботу днем, по словам метеоролога, значения столбиков термометров составят от минус 15 до минус 10 градусов. Ночью может похолодать до минус 20 градусов. В городе также ожидается гололедица. В связи с этим в столице продлен желтый уровень погодной опасности до 11:00 7 февраля.

Из-за морозов в столичной системе отопления начали повышать температуру. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков пояснил, что корректировка температуры всегда производится поэтапно и осуществляется под контролем диспетчерских служб.

