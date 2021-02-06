Москвичей предупредили о похолодании до минус 17 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко.

В Москве и Подмосковье в субботу, 6 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает портал "Метеоновости", в столичном регионе похолодает до минус 17 градусов.

"Максимальная температура в Москве составит от 12 до 14 градусов мороза, по области – до минус 17 градусов. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду", – уточнили синоптики.

Изменение погоды в сторону похолодания объясняется тем, что столичный регион накрыла тыловая часть циклона. Местами в Москве и Московской области возможны осадки.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля. По прогнозам синоптиков, в эти дни столбики термометров будут показывать около минус 15 – минус 17 градусов, по области – около минус 20 градусов. В связи с похолоданием в столичной системе повысят температуру.

