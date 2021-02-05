Москвичей предупредили об аномальных морозах 7–11 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей столичного региона предупредили об аномальных морозах с 7 по 11 февраля. В МЧС заявили, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

Уже на предстоящих выходных в столице похолодает до минус 12–14 градусов в дневные часы. При этом будет ветрено. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, самыми холодными днями этой зимы в городе могут стать 9 и 10 февраля. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 25–30 градусов. Днем будет минус 17 градусов.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям столицы не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы. Также они призвали не оставлять детей одних в помещении с включенными обогревателями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредили о мощной волне холода. Он подчеркнул, что падение температуры начнется с пятницы.

В субботу днем, по словам метеоролога, значения столбиков термометров составят от минус 15 до минус 10 градусов. Ночью может похолодать до минус 20 градусов. В городе также ожидается гололедица. В связи с этим в столице продлен желтый уровень погодной опасности до 11:00 7 февраля.

Из-за морозов в столичной системе отопления начали повышать температуру. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков пояснил, что корректировка температуры всегда производится поэтапно и осуществляется под контролем диспетчерских служб.

