Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снегопад, начавшийся в Москве днем четверга, спровоцировал выпадение до 5 миллиметров осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, за 4 февраля синоптики отметили 2 миллиметра осадков, а непосредственно ночью с 4 на 5 февраля – еще 3 миллиметра.

"Значит, раз выпало 5 миллиметров, то в снежном покрове прибавилось сантиметра 3-4, [рост] до 35 сантиметров", – объяснил синоптик.

По прогнозам центра погоды "Фобос" в пятницу, 5 февраля, температура воздуха в столице составит минус 9 – минус 11 градусов. В Московской области будет немного холоднее – до минус 13 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

