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Общество

01:14

Синоптик рассказал, сколько продлятся аномальные холода в центре Европейской России

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аномальные холода продержатся в центре Европейской России минимум до конца следующей рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Специалист заявил, что температура воздуха в начале следующей недели будет ниже нормы на 8 градусов. При этом резкого повышения температуры не ожидается.

"Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней", – подчеркнул Вильфанд.

Он пояснил, что аномальный холод установится из-за перемещения на Европейскую Россию воздушных масс с северо-востока. По этой причине ночные температуры воздуха будут составлять от -25 до -20 градусов. Днем воздух может прогреваться до -13 градусов.

"В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей недели солнышко", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в центре Европейской России ожидается повышение атмосферного давления.

Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец выразил мнение, что аномальные морозы продержатся в столице до конца февраля. При этом после 20-х чисел вероятно возвращение погоды в норму.

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