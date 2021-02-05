Синоптик рассказал, сколько продлятся аномальные холода в центре Европейской России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Аномальные холода продержатся в центре Европейской России минимум до конца следующей рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Специалист заявил, что температура воздуха в начале следующей недели будет ниже нормы на 8 градусов. При этом резкого повышения температуры не ожидается.
"Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней", – подчеркнул Вильфанд.
Он пояснил, что аномальный холод установится из-за перемещения на Европейскую Россию воздушных масс с северо-востока. По этой причине ночные температуры воздуха будут составлять от -25 до -20 градусов. Днем воздух может прогреваться до -13 градусов.
"В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей недели солнышко", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что в центре Европейской России ожидается повышение атмосферного давления.
Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец выразил мнение, что аномальные морозы продержатся в столице до конца февраля. При этом после 20-х чисел вероятно возвращение погоды в норму.
В Москве ожидается похолодание
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