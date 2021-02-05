Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичей предупредили об облачной погоде с кратковременным снегопадом в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Температура в столице составит минус 9 – минус 11 градусов, в Подмосковье будет минус 8 – минус 13", – заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам эксперта, в течение дня в городе прогнозируется выпадение небольшого объема осадков, в пределах 1-2 миллиметров.

Атмосферное давление 5 февраля составит 742 миллиметра ртутного столба. Это значение ниже нормы. Также ожидается умеренный северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Жителей европейской части России ранее предупредили о мощной волне холода. Падение температуры начнется в пятницу, 5 февраля. В субботу днем значения столбиков термометров составят от минус 15 до минус 10 градусов. Ночью может похолодать до минус 20 градусов.

