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Москва 24

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Общество

13:49

Синоптики пообещали москвичам "пушкинскую" погоду

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе морозную, почти "пушкинскую" погоду. Об этом говорится на сайте Росгидромета.

В пятницу, по словам синоптиков, на дорогах московского региона может образоваться гололедица. "6 и 7 февраля местами пройдет небольшой снег, ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью в Москве – -18... -15 градусов, по области – -21... -15 градусов, днем в Москве – -13... -10 градусов, по области – -15... -10 градусов", – заявили метеоспециалисты.

В понедельник и вторник температура воздуха понизится на 3–5 градусов. "Погода будет почти "пушкинская": "Мороз и солнце"... Хотя температура является нетипичной для первой декады февраля и будет ниже климатической нормы на 8–10 градусов", – следует из прогноза.

Также в "Мосводостоке" рассказали, что снегосплавные пункты работают в усиленном режиме. По состоянию на 12:00 5 февраля они приняли порядка 500 машин со снегом. Его общий объем составил свыше 8 тысяч кубических метров.

Более 9,5 тысячи единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве. На уборку дорог, тротуаров и дворовых территорий вышли 65 тысяч рабочих.

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