Более 9,5 тысячи единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что за прошедшие сутки в городе выпало 7 сантиметров снега. На уборку дорог, тротуаров и дворовых территорий вышли 65 тысяч рабочих и более 9,5 тысячи единиц техники.

По словам Бирюкова, в Москве круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировали 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы – более 6 миллионов кубометров.

Заммэра добавил, что, когда коммунальные службы получили предупреждение о непогоде, с помощью специализированной техники они провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, специалисты организовали дежурство тягачей.

Он подчеркнул, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Бирюков отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.

Ранее сообщалось, что в Москве выпало 5–7 миллиметров осадков днем в четверг и в ночь на пятницу. В ТиНАО выпало 7–9 миллиметров. По данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в среднем по столице составил 7 сантиметров.

Ночью 5 февраля наиболее интенсивный снег наблюдался в Восточном и Юго-Восточном округе Москвы. За сутки существенно увеличилась и высота снежного покрова, на ВДНХ она достигла 33 сантиметров, что еще ниже нормы.

Как рассказали метеоспециалисты, в МГУ снега прибавилось на 5 сантиметров, высота снежного покрова составила 42 сантиметра. В Измайлове самый высокий снежный покров достиг 48 сантиметров.