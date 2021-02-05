Высота сугробов в Москве местами достигла 48 см

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве выпало 5–7 миллиметров осадков днем в четверг и в ночь на пятницу. В ТиНАО выпало 7–9 миллиметров, говорится на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в среднем по столице составил 7 сантиметров.

"Ночью 5 февраля наиболее интенсивный снег наблюдался в Восточном и Юго-Восточном округе Москвы. За сутки существенно увеличилась и высота снежного покрова, на ВДНХ она достигла 33 сантиметров, что еще ниже нормы", – уточняется в сообщении.

Как рассказали метеоспециалисты, в МГУ снега прибавилось на 5 сантиметров, высота снежного покрова составила 42 сантиметра. В Измайлове самый высокий снежный покров достиг 48 сантиметров.

"В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, при низкой температуре воздуха высота снежного покрова может уменьшиться только за счет его уплотнения", – добавили в прогнозе.

Ранее синоптик рассказал, сколько продлятся аномальные холода в центре Европейской России. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже нормы на 8 градусов.