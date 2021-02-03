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Врач рассказал, как уберечься от травм при падении из-за гололеда

Не наломать костей: куда жаловаться на гололед и как уберечься от травм
безопасность общество город

В Москве из-за гололедицы до 4 февраля объявили желтый уровень погодной опасности. Вместе с тем в городе продолжает идти снег, который может припорошить опасные места, скрыв их от внимания москвичей. Рассказываем, куда жаловаться на гололед и как уберечься от серьезных травм в случае падения.

Фото: depositphotos/astrid208

Куда жаловаться на лед под ногами?

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал Москве 24 о том, куда необходимо обращаться, если рядом с вашим домом очень скользко и никто эту ситуацию не исправляет. По его словам, в первую очередь необходимо пожаловаться в свою управляющую компанию.

"Учитывая то, что в Москве большую долю придомовых земельных участков обслуживает ГБУ "Жилищник", то в первую очередь нужно обращаться на портал города Москвы. Там можно оставлять заявки на недостатки, связанные с эксплуатацией домов и придомовых территорий. Также можно позвонить по телефону в свою управляющую компанию", – пояснил эксперт.

Кроме того, обратиться в единую справочную службу (по телефону 8 (495) 777-77-77), которая фиксирует все звонки: можно оставить заявку и, зная ее номер, контролировать срок исполнения. Еще один способ – написать о проблеме на портал "Наш город". Это универсальный способ, который улучшит ситуацию с уборкой во дворе, подчеркнул Крохин.

Если нарушения управляющей компании носят систематический характер и оперативные обращения в диспетчерскую не приносят положительного результата, то необходимо обращаться в окружную Мосжилинспекцию по месту жительства.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

Собеседник Москвы 24 добавил, что люди, которые пользуются остановками общественного транспорта, наверняка видели контейнеры с песком. В критической ситуации пешеходы сами могут посыпать скользкие участки, помогая себе и окружающим, заключил Крохин.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Как не травмироваться при падении?

Завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета, врач – травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал Москве 24, что в случае падения человеку за доли секунды очень сложно сориентироваться и принять правильное положение тела. Поэтому проще его все же предотвратить. Для этого в гололед необходимо по возможности внимательно смотреть под ноги.

"Еще одна ошибка – непрофильная обувь, которая не соответствует погодным условиям. Даже люди за 40 лет иногда ходят зимой в кроссовках или кедах, подошва которых не предназначена для льда", – отметил специалист.

Вместе с тем Терновой посоветовал в гололед держать руки свободными, чтобы в случае потери равновесия можно было удержать баланс. Ноги при этом необходимо чуть согнуть, чтобы быть готовым к падению.

Если руки заняты, то нечем держать баланс, нечем защититься и можно удариться затылком об асфальт. Это может привести даже к смертельному исходу. Лучше падать на попу – она более мягкая, ну и на руки, хотя перелом лучевой кости является типичной травмой для зимы. Особенно это опасно для пожилых людей.
Константин Терновой
завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета

Если падения избежать не удалось, то необходимо оценить свое состояние, продолжает специалист.

"Если не можете встать на ноги или пошевелить конечностью, то, скорее всего, перелом, нужно вызывать скорую. Обычно это можно определить по деформации конечности, сильному отеку и резкой боли. Если можете встать и идти, то допускается самостоятельно добраться до травмпункта", – объясняет Терновой.

В свою очередь, врач-травматолог Артем Катулин в беседе с Москвой 24 добавил, что в первые сутки после любой травмы место удара нужно держать в холоде. В случае падения на улице до приезда бригады медиков лучше приложить на ушибленное место снег и сильно не двигаться.

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Федотов Анатолий

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