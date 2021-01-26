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Автоэксперт перечислил ошибки при езде в гололедицу

Скользкая дорожка. Как безопасно ездить на автомобиле в гололедицу
безопасность транспорт авто

Жителей Москвы и области предупредили о порывистом ветре, небольших осадках и гололедице. В столичном регионе до 29 января объявлен желтый уровень погодной опасности. В таких условиях риск попасть в ДТП заметно повышается. Рассказываем, как обезопасить себя и свой автомобиль в гололедицу.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Забота о железном коне

Чтобы безопасно ездить в гололед, необходимо обратить внимание на техническое состояние вашего автомобиля, напоминает в разговоре с Москвой 24 генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников.

В первую очередь перед выездом его нужно тщательно очистить о снега. Кроме того, обязательно проверить стоп-сигналы и фары, в рабочем ли они состоянии и нет ли на них грязи.

Двигаться необходимо в зависимости от покрытия, не превышая скоростной режим, установленный дорожными знаками. Избегайте резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию и по максимуму откажитесь от отвлекающих моментов, таких как телефон.
Вадим Мельников
генеральный директор центра "Движение без опасности"

Все эти факторы важны в совокупности, так как реагирование на нештатную ситуацию при хороших и плохих погодных условиях – существенная разница, предупреждает специалист.

Неуправляемый занос

Одна из самых частых неприятностей на скользкой дороге – занос автомобиля. Если у водителя нет большого опыта вождения или он не проходил специальную подготовку, единственный выход в такой ситуации – жать тормоз, рассказал Москве 24 руководитель центра контраварийной подготовки "МастерКласс" Алексей Колонтай.

"Возможно, ABS (антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес при торможении. – Прим. ред.) сможет остановить автомобиль. Другого, если человек не проходил спецподготовку, ничего посоветовать нельзя", – отметил Колонтай.

Пока скорость не снизится до момента, когда передние и задние колеса начнут цепляться за дорогу, эффективность электронных систем автомобиля будет близка к нулю, подчеркнул эксперт. При заносе очень важна психологическая выдержка, чтобы в момент происшествия взглядом держать направление движения автомобиля и соответствующим образом выворачивать руль.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Попасть в колею

Если водитель заехал в колею, а не двигается по ее верхам, чтобы она оставалась между колес, это уже означает, что он совершил грубейшую ошибку, заявил Колонтай. Чтобы не допустить аварии, если уж водитель попал в такую ситуацию, двигаться в колее нужно максимально осторожно.

"Изначально необходимо выбрать такое место движения, где колея минимальна. Если она все же есть, единственное, что требуется от водителя, – снизить скорость и дождаться момента, когда передние и задние колеса будут надежно держать дорогу", – советует собеседник Москвы 24.

В гололедицу выбраться из колеи лучше не пытаться. Даже у машины с полным приводом и всесезонной резиной могут выскочить колеса, и она поедет боком. И на шипованной резине выбраться из колеи крайне сложно.
Алексей Колонтай
руководитель центра контраварийной подготовки "МастерКласс"

Колонтай советует дождаться, пока колея закончится, и выбрать более безопасный участок дороги.

Тормозим правильно

При обнаружении опасности перенос ноги с педали газа на тормоз происходит в среднем за одну секунду в любых погодных условиях, рассказывает Колонтай. При этом следует помнить, что в гололедицу, к примеру, перед перекрестком или светофором необходимо тормозить заранее.

Если у нас гололедица, коэффициент сцепления примерно в три раза меньше, чем на сухом асфальте. В итоге автомобилисту нужна одна секунда на остановку перед перекрестком или светофором и еще шесть секунд необходимо машине. Значит, начинать тормозить необходимо примерно за семь секунд, чтобы остановиться в нужной точке.
Алексей Колонтай
руководитель центра контраварийной подготовки "МастерКласс"

Если при торможении на автомобиле с ABS у водителя затарахтела педаль тормоза, значит, он уже допустил ошибку, полагает специалист. Системе же не дадут сработать 4–5 секундных нажатий на тормоз.

К сожалению, по опыту тестирования даже о таких базовых правилах забывают почти 30% водителей, резюмировал специалист по контраварийной подготовке.

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