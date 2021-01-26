Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Облачная погода с порывистым ветром, небольшими осадками и гололедицей ожидается в Москве и Подмосковье во вторник. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров в столичном регионе будут показывать около 0... +2 градусов, по области – около +3 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 29 января.
Ранее синоптики рассказали, что к выходным температура в Москве вернется к климатической норме, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. Также в столичный регион вернутся осадки. По словам метеорологов, такая перемена погоды связана с тем, что по Европейской территории страны проходит череда циклонов.
Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
В Москве побит температурный рекорд для 25 января
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