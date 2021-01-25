Рекорд тепла был установлен в Москве в ночь на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве температура воздуха ночью побила рекорд 2002 года. Столбики термометров показывали +3,8 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

"В 04:00 25 января температура воздуха на ВДНХ достигла +3,8 градуса. А это значит, что пал прежний максимум для 25 января, который составлял +3,6 градуса и принадлежал 2002 году", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 25 января может стать самым теплым днем с начала текущей зимы. Метеорологи до этого отмечали, что в понедельник в городе будет около +1... +3 градусов.

Ранее москвичей предупредили о тумане с ухудшением видимости до 300–800 метров. Туман будет сохраняться до 11:00. Предупреждение распространяется и на Московскую область. Также в регионе местами возможна гололедица.

Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

