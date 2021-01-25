Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Временами небольшие осадки (преимущественно дождь)", – говорится в сообщении.

Днем столбики термометров будут показывать около +1... +3 градусов, по области – около +4 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о тумане с ухудшением видимости до 300–800 метров. Туман будет сохраняться до 11:00. Предупреждение распространяется и на Московскую область. Также в регионе местами возможна гололедица.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в Москве в ближайшие дни установится мрачная, но теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Он предупредил, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.

Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

