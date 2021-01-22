Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе в пятницу. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В первой половине дня возможен гололед", – сообщили синоптики.

По их прогнозам, днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса, по области – до +2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи подчеркнули, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

Накануне снегопад принес в Москву 10% месячной нормы осадков. Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде до 11:00 22 января. Столичных водителей призвали быть осторожными на дорогах, а именно соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.

