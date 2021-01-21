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Общество

20:40

Снегопад принес в Москву 10% месячной нормы осадков

общество погода

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Снегопад, прошедший в Москве 21 января, принес 10% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"За день выпало 4 миллиметра, это 10% месячной нормы", – отметил Тишковец.

Ранее жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде. Предупреждение будет действовать до 11:00 22 января. Столичных водителей призвали быть осторожными на дорогах, а именно соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.

В столичном департаменте транспорта заявили, что движение на дорогах сильно осложнено. Это связано со снегом, работами по его уборке и большим количеством мелких аварий. В связи с этим горожан призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Коммунальные службы Москвы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

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