Снегопад принес в Москву 10% месячной нормы осадков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Снегопад, прошедший в Москве 21 января, принес 10% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"За день выпало 4 миллиметра, это 10% месячной нормы", – отметил Тишковец.
Ранее жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде. Предупреждение будет действовать до 11:00 22 января. Столичных водителей призвали быть осторожными на дорогах, а именно соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.
В столичном департаменте транспорта заявили, что движение на дорогах сильно осложнено. Это связано со снегом, работами по его уборке и большим количеством мелких аварий. В связи с этим горожан призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
Коммунальные службы Москвы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.
Синоптики прогнозируют потепление и гололедицу в Москве