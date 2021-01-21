Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальные службы Москвы приступили к борьбе со снегопадом. Об этом говорится на странице комплекса городского хозяйства в соцсети "ВКонтакте".

"В столице вновь снегопад – в некоторых районах уже выпало до двух сантиметров осадков. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", – говорится в сообщении.

Москвичей попросили быть предельно осторожными на улице в непогоду. В частности, специалисты попросили не укрываться под деревьями, а водителей призвали соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров, а также не создавать помех машинам коммунальных служб.

Синоптики прогнозируют потепление и гололедицу в Москве

По прогнозам синоптиков, до 11:00 22 января в Москве ожидается снег, а во второй половине ночи местами может образоваться гололед. Они уточнили, что в утренние часы ожидается повышение температуры до нуля градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что выпавший снег в столице может полностью растаять только ко второй половине марта. По его словам, нынешний уровень снежного покрова в столице на 20–30% превышает многолетние значения.