Жителей столицы предупредили о снеге и гололедице до середины пятницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице до 11:00 пятницы, 22 января, ожидается снег и гололед, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

"По прогнозам Росгидромета, под влиянием теплого фронта циклона с запада в период с 13:00 21 января до 11:00 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой водителей призвали быть осторожными. В пресс-службе ГИБДД призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров.

"Не забывайте об увеличении дистанции до впереди идущего транспорта, заблаговременном и плавном торможении, а также о соблюдении бокового интервала. Не совершайте резких перестроений и не отвлекайтесь на посторонние предметы. Будьте сосредоточены на дороге", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Также к внимательности призвали и пешеходов. Так, горожанам рекомендовали не спешить, быть предсказуемыми на проезжей части, дорогу следует переходить только в разрешенных местах. В темное время по возможности нужно использовать светоотражающие элементы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.