Снегопад и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад, гололедица и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в четверг, 21 января, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров покажут в столице 6–8 градусов мороза, ночью – от -7 до -9 градусов. В Подмосковье днем прогнозируется от 4 до 9 градусов мороза, а в ночные часы похолодает до -11 градусов.

Скорость южного ветра в Москве и области не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 746 миллиметров ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать в столице до утра субботы, 23 января.