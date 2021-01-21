Снегопад и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снегопад, гололедица и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в четверг, 21 января, сообщает Гидрометцентр России.
Днем столбики термометров покажут в столице 6–8 градусов мороза, ночью – от -7 до -9 градусов. В Подмосковье днем прогнозируется от 4 до 9 градусов мороза, а в ночные часы похолодает до -11 градусов.
Скорость южного ветра в Москве и области не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 746 миллиметров ртутного столба.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, какая погода будет в столице в ближайшие выходные. По ее словам, температура будет выше климатической нормы на 10 градусов, так что вероятны слякоть, дождь и мокрый снег.
Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать в столице до утра субботы, 23 января.
Жителей столичного региона предупредили о гололедице