Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях в связи со сложной ситуацией на дорогах.
"Движение в городе сильно осложнено. Снег, большое количество мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения, медленная скорость. Также продолжается уборка города от снега. Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", – говорится в сообщении Дептранса.
Ранее водителей призвали быть осторожными связи с непогодой в пресс-службе ГИБДД. Там автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.
По данным Росгидромета и столичного главка МЧС, в Москве до 11:00 пятницы, 22 января, ожидается снег и гололед.
Из-за снегопада осложнилась ситуация на столичных дорогах