Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте

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Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях в связи со сложной ситуацией на дорогах.

"Движение в городе сильно осложнено. Снег, большое количество мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения, медленная скорость. Также продолжается уборка города от снега. Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее водителей призвали быть осторожными связи с непогодой в пресс-службе ГИБДД. Там автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.

По данным Росгидромета и столичного главка МЧС, в Москве до 11:00 пятницы, 22 января, ожидается снег и гололед.