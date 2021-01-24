Жителей столичного региона предупредили о тумане и гололедице до утра понедельника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Туман ожидается в столице до утра понедельника, 25 января, сообщает пресс-служба МЧС.
Видимость ухудшится до 300–800 метров. Туман будет сохраняться до 11:00. Предупреждение распространяется и на Московскую область. Также в регионе местами возможна гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуют снизить скорость на дорогах. Пешеходов просят обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни установится мрачная погода. По его словам, все эти дни ожидается облачная погода и туман.
Метеоролог подчеркнул, что в городе при этом установится теплая погода: температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Он предупредил, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.
Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
Москву окутало густым туманом
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