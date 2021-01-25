В Гидрометцентре не исключили 30-градусных морозов в Москве в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичный регион еще могут вернуться 30-градусные морозы, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду, похожую, которая была в январе. Это вполне возможно", – отметил он.

Ранее синоптик сообщил, что в предстоящие выходные наступившая в Москве оттепель сменится легкими морозами. Температура вернется к климатической норме, столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

По его словам, такая перемена погоды связана с тем, что по Европейской территории страны проходит череда циклонов.

В ночь на понедельник столбики термометров в столице показывали +3,8 градуса. Такие показатели побили рекорд 2002 года, когда в городе в этот день было +3,6 градуса. По прогнозам синоптиков, 25 января может стать самым теплым днем с начала текущей зимы.

Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.