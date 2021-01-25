Синоптик заявил о приходе весеннего тепла в центр Европейской России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномальное тепло установится в европейской части России на новой рабочей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Европейской России будет превышать норму на 10–14 градусов. По словам Вильфанда, погода опередит климатическое развитие более чем на два месяца.

"Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны", – подчеркнул синоптик.

Эксперт заявил, что в центре европейской части страны установится весеннее тепло. Такая температура воздуха характерна для конца марта и даже 1 апреля, отметил Вильфанд.

По прогнозу синоптика, аналогичная теплая погода ожидается на юге Европейской России.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве установится мрачная погода. По его словам, в столице в ближайшие дни ожидается облачность и туман.